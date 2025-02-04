Прослушивания песни SLAVA SKRIPKA «Бобр» в январе 2025 года выросли в 24 раза

Трек о грызуне, вместе с которым автор «готовит» полено на ужин, впервые прозвучал летом 2024 года на шоу «Прослушка» и появился на стриминге «Звук» 30 августа 2024 года. Однако популярность песни резко выросла после новогодних каникул, когда она завирусилась в соцсетях.

«В России и в мире поменялся сценарий потребления музыки. Сейчас о ней чаще всего узнают из социальных сетей. Блогеры используют фрагменты треков в коротких видео, ставят их звуком», - пояснил генеральный продюсер HiFi-стриминга Звук Сергей Балдин.

По его словам, песни, которые стали популярными в соцсетях, объединяет позитивное настроение и запоминающаяся мелодия.

Ранее трек «Сигма Бой» российских девочек-блогеров, 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской попал в мировой чарт Billboard. Как рассказал «Радиоточке НСН» музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев, он не ожидал мировой известности трека в современных реалиях. Он также добавил, что творческий музыкальный проект, созданный с любовью, будет удостоен внимания вне зависимости от языка, на котором звучит.

