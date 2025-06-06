Кому нужны сложные песни? Пригожин оправдал «примитивное» творчество Стаса Михайлова
Массовому слушателю в России нравится простые песни, а поп-музыканты зависят от своего зрителя и не претендуют на сложность, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Большая часть музыкальной аудитории в России выросла на шансоне и бардовской песне, а певец Стас Михайлов полностью соответствует вкусу этого слушателя, пояснил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Народный артист России, композитор Максим Дунаевский ранее заявил, что считает творчество Стаса Михайлова примитивным. По его мнению, в современной поп-музыке не хватает профессиональных композиторов. Дунаевский сказал, что творчество Михайлова не является искусством. «Это ресторан, который выведен на уровень концертного зала или стадиона», — заявил композитор в шоу «Откройте, Давид».
«Стас Михайлов - далеко не самый плохой артист среди других. Вопрос в том, что считать примитивным? А Юрий Шатунов и «Ласковый май» - это не было примитивным в 1988 году, когда он «порвал» всю страну? А группа «Мираж»? Мы живем в эпоху коммерческих проектов, все определяет рубль и востребованность. Если на артиста есть спрос, то неважно, что чье-то мнение отличается от мнения его поклонников. Михайлов востребован не меньше, чем другие, если не больше. Его песни про женскую долю. Он и не претендует на роль сложносочиненного музыканта», - считает Пригожин.
Музыкант, по мнению продюсера, может работать над разными композициями, но публике они могут быть не понятны и не интересны.
«Нужны ли публике сейчас и вообще сложные композиции? Сегодня даже клипы никому не нужны, больше 15-секундных роликов люди уже не воспринимают. Все свелось до междометий, до минимума. То есть то, что вы хотите сказать в конце, должны поставить в начало. Потому что шансов, что вас увидят в конце на 15 секунде, минимальные. На протяжении многих десятилетий работают только частушки, три аккорда (и есть очень популярная программа «Три аккорда»), шансоны, бардовские песни. Поэтому какие-то сложные музыкальные идеи просто никому не нужны. У них нет потребителя. Для себя вы можете это делать, а аудитории это не нужно», - заявил продюсер.
Песни Стаса Михайлова становятся популярными у его аудитории именно потому, что они не слишком сложные, рассказал НСН ранее композитор Виктор Дробыш.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На западе Москвы под машиной обнаружили подозрительный предмет
- Музаев: Утечек заданий ЕГЭ не было с 2013 года
- МЧС запретит россиянам приводить на пляж животных
- ГУ МВД РФ по Москве наградило гендиректора «Вечерней Москвы» Георгия Рудницкого
- Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
- Глава Минздрава Кузбасса ушел в отставку
- В Москве таксистов начнут проверять на наличие аттестации
- Один человек погиб, 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
- В Белгороде дроны ВСУ дважды атаковали здание суда
- СМИ: Трамп лишился $1,1 млрд из-за ссоры с Маском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru