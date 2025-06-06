Большая часть музыкальной аудитории в России выросла на шансоне и бардовской песне, а певец Стас Михайлов полностью соответствует вкусу этого слушателя, пояснил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Народный артист России, композитор Максим Дунаевский ранее заявил, что считает творчество Стаса Михайлова примитивным. По его мнению, в современной поп-музыке не хватает профессиональных композиторов. Дунаевский сказал, что творчество Михайлова не является искусством. «Это ресторан, который выведен на уровень концертного зала или стадиона», — заявил композитор в шоу «Откройте, Давид».

«Стас Михайлов - далеко не самый плохой артист среди других. Вопрос в том, что считать примитивным? А Юрий Шатунов и «Ласковый май» - это не было примитивным в 1988 году, когда он «порвал» всю страну? А группа «Мираж»? Мы живем в эпоху коммерческих проектов, все определяет рубль и востребованность. Если на артиста есть спрос, то неважно, что чье-то мнение отличается от мнения его поклонников. Михайлов востребован не меньше, чем другие, если не больше. Его песни про женскую долю. Он и не претендует на роль сложносочиненного музыканта», - считает Пригожин.