Продюсер Дворцов предсказал исчезновение группы «Сплин»
Не стоит ждать возвращения группы «Сплин» а «с музыкального пьедестала» они скоро могут исчезнуть насовсем, заявил продюсер Сергей Дворцов.
«Что касается их нынешней ситуации, то я скажу так — там, где они сейчас находятся, концертов у них нет. Больше скажу, все выступления, которые у них были до поры до времени, были на минимальном плаву за минимальный гонорар», - цитирует Дворцова портал «Страсти».
После концерта в Воронеже в 2022 году музыканты «Сплина» перестали выступать в России. Во время концерта лидер группы Александр Васильев сказал, что «в эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально», и выразил надежду, что уехавшие из страны артисты вернутся. После этого музыканта стали обвинять в отсутствии поддержки спецоперации на Украине.
Ранее стало известно, что Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) после переезда в Израиль повысил гонорар за свои выступления, отмечает RT. По данным СМИ, музыкант стал брать за выступление на пять тысяч евро больше. Так, ценник на выступление Макаревича вырос до 35 тысяч евро (около 3,4 миллиона рублей).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru