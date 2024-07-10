Продюсер Бабичев: Россияне могут простить поддерживающего Украину Меладзе
Россияне могут простить певца Валерия Меладзе, который поддерживал Украину и выступал против спецоперации, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
«Мне кажется, если бы Меладзе предпринял ряд шагов, чтобы «наступила оттепель» и ему позволили выступать, многим россиянам это решение пришлось бы по душе», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил продюсер, песни артиста продолжали звучать на различных мероприятиях, несмотря на то, что сам Меладзе не вел концертной деятельности в России.
Ранее сообщалось, что Меладзе пообещал, что вернется в Россию и открестился от поддержки украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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