Продюсер Бабичев: Россияне могут простить поддерживающего Украину Меладзе

«Мне кажется, если бы Меладзе предпринял ряд шагов, чтобы «наступила оттепель» и ему позволили выступать, многим россиянам это решение пришлось бы по душе», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил продюсер, песни артиста продолжали звучать на различных мероприятиях, несмотря на то, что сам Меладзе не вел концертной деятельности в России.

Ранее сообщалось, что Меладзе пообещал, что вернется в Россию и открестился от поддержки украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

