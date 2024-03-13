«Примитивная ностальгия»: Моду на музыку в стиле 80-х назвали мимолетной
Алексей Певчев заявил НСН, что музыка 80-х однотипна, делалась примитивным методом, но ее гораздо легче продвигать.
Музыка 80-х однотипна, а мода на подобное «примитивное» звучание мимолетна, исполнители прибегают к старому стилю из-за кризиса жанра, заявил музыкальный критик Алексей Певчев в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что группа «Фабрика» выпустит песню в стиле 80–90-х годов. Звучание рубежа десятилетий в своем творчестве используют и другие современные исполнители, а на стримингах растут прослушивания главных хитмейкеров тех лет — «Ласкового мая», Александра Серова, групп «Комбинация» и «Мираж», пишут «Известия».
«В данном случае это абсолютный кризис жанра, потому что если есть желание использовать по-настоящему серьезные достижения отечественной музыки, надо обращаться к музыке 60-70-х годов. Тогда работали действительно выдающиеся композиторы, у них было мощное музыкальное образование, четкая база и несомненный талант. Сейчас же потенциальная аудитория может воспринимать музыку 80-х, а ностальгия всегда была ходовым товаром. Музыка 80-х годов не требует какой-то серьезной подготовки для восприятия, это игра на примитив», - объяснил он.
Певчев уверен, что мода на «примитивное» звучание мимолетна, такую музыку просто легче продвигать.
«Я думаю, что эта мода мимолетна. Если музыку 60-70-х годов можно для себя открывать еще и еще, то музыка 80-х однотипна, она делалась примитивным методом, ее гораздо легче продвигать», - подытожил собеседник НСН.
Ранее солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова рассказала, что создатели сериала «Слово пацана» не обсуждали с ней и другими участницами коллектива исполнительские права на песню «Не забывай», передает «Радиоточка НСН».
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