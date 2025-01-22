Молдавия не примет участие в «Евровидении-2025»
Молдавия отказалась участвовать в «Евровидении-2025», заявили глава делегации Молдавии на Евровидении Даниела Круду и директор национального телевидения Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.
По их словам, поездку на конкурс решено было отменить «после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем».
Вместе с тем оба полуфинала и финал в швейцарском Базеле будут транслироваться по телеканалу Moldova 1 в прямом эфире.
Среди причин отказа Дурнеску назвал снижение качества артистического исполнения и самих произведений, а также падение интереса зрителей к конкурсу.
Сыграли свою роль и экономические проблемы — «Евровидение» требует существенных затрат на техническое оборудование, сценическое оформление, проезд и проживание, продвижение артистов, постановку шоу, организацию национального финала и иные расходы. Дурнеску отметил, что за участие Молдавия должна была заплатить взнос в размере 21 486 евро. Он добавил, что запланированные для участия в «Евровидении» средства распределят на иные проекты.
Ранее композиция, полностью созданная искусственным интеллектом, попала в лонглист национального отбора на Евровидение-2025. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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