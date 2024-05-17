Представитель Птахи заявил, что он заплатил все долги перед ФНС

«Налоги уже оплачены. Просто не обновилась база», — пояснила она в беседе с NEWS.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что артист задолжал российской налоговой почти миллион рублей. Утверждалось, что долг рэпера еще пару недель назад составлял 106,5 тысячи рублей, однако он вырос почти в девять раз — до 946,9 тысячи рублей.

Также сообщалось о наличии нескольких неоплаченных штрафов Птахи за парковку, передает «Радиоточка НСН».

