Представитель Птахи заявил, что он заплатил все долги перед ФНС
Российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) оплатил все долги перед Федеральной налоговой службой, рассказала его представитель Марина.
«Налоги уже оплачены. Просто не обновилась база», — пояснила она в беседе с NEWS.ru
Ранее в СМИ появилась информация, что артист задолжал российской налоговой почти миллион рублей. Утверждалось, что долг рэпера еще пару недель назад составлял 106,5 тысячи рублей, однако он вырос почти в девять раз — до 946,9 тысячи рублей.
Также сообщалось о наличии нескольких неоплаченных штрафов Птахи за парковку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru