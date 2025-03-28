Представитель Лещенко опровергла слухи об отмене концертов из-за болезни

Народный артист РСФСР Лев Лещенко не отменял гастроли на Дальнем Востоке из-за болезни, заявила концертный директор певца, сообщает 360.ru.

Певец Лев Лещенко заявил, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей

По её словам, Лав Валерианович уже давно гастролирует только в пределах Москвы.

«Сольные концерты мы временно не проводим», — подчеркнула представительница певца.

Она отказалась комментировать информацию о наличии у Лещенко серьезного заболевания.

Ранее директор Льва Лещенко опроверг слухи о прекращении выступлений певца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Дальний ВостокГастролиКонцертЛев Лещенко

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