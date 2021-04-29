Последняя фотосессия Кобейна уйдет с молотка
Фотограф Джесси Фроман выставил на криптовалютный аукцион около 100 снимков культового музыканта Курта Кобейна. Фотографии были сделаны в июле 1993 года, менее чем за год до его смерти. Коллекция с названием «The Last Session» представлена на сайте, созданном Форманом для аукциона.
В тот день, покидая съемку, Фроман был уверен, что у него получилось все пара удачных кадров. Он был очень удивлен тем, что все фотографии удались.
По воспоминаниям фотографа Кобейн опоздал на несколько часов и был не в лучшем состоянии. Из-за опоздания музыканта планы поменяли и масшабная фотосессия в парке превратилась в получасовую съемку в конференц-зале отеля.
Торги начнутся 3 мая и продлятся до 7 мая, стартовая цена лота 27,27 ETH (74,5 тыс. долларов или 5,5 млн рублей).
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