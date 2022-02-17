«Пошла своим путем»: Майданов объяснил, почему Пугачева не поет его песни

Заслуженный артист, автор-исполнитель Денис Майданов в пресс-центре НСН рассказал, что его песни исполняют многие российские артисты, но не Алла Пугачева.

«Что-то отсылал Алле Борисовне, но она пошла немножко другим путем. Она в свое время, когда еще проводила Рождественские встречи, пригласила меня принять в них участие. Мы общались с ней, выбирали песни, которые должны были прозвучать. В тот момент у меня как раз вышла песня «Пролетая над нами» - она была очень молодая песня, но Алла Борисовна сказала, что у нее есть хорошая аура у мероприятия – многие песни, которые здесь появляются впервые, потом становятся хитами. Все произошло хорошо», - рассказал автор-исполнитель.

17 февраля Денис Майданов отмечает сразу два праздника: день рождения и 30-летний юбилей творческой деятельности. В 1992 году в возрасте 16 лет Денис вышел на сцену городского конкурса в г.Балаково Саратовской области и исполнил песню собственного сочинения.

