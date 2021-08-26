Победители «Евровидения» группа Måneskin приедут в Москву

Итальянская рок-группа Måneskin, победившая на «Евровидении-2021», встретится с российскими поклонниками 31 августа 2021 года в Парке Горького.

Организаторы встречи Яндекс.Музыка обещают, что в этот день пришедшие на встречу с артистами смогут задать вопросы участникам коллектива, сделать фото с группой и получить эксклюзивные подарки.

Кроме того организаторы готовят сюрприз, детали которого пока держат в секрете.

Группа Måneskin прославилась на весь мир в 2021 году после победы на «Евровидении» с песней «Zitti E Buoni». Сразу после песенного конкурса число слушателей Måneskin на Яндекс.Музыке выросло в 7 раз и к концу лета оно составило почти 1,5 млн человек.

