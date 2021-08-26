Победители «Евровидения» группа Måneskin приедут в Москву
Итальянская рок-группа Måneskin, победившая на «Евровидении-2021», встретится с российскими поклонниками 31 августа 2021 года в Парке Горького.
Организаторы встречи Яндекс.Музыка обещают, что в этот день пришедшие на встречу с артистами смогут задать вопросы участникам коллектива, сделать фото с группой и получить эксклюзивные подарки.
Кроме того организаторы готовят сюрприз, детали которого пока держат в секрете.
Группа Måneskin прославилась на весь мир в 2021 году после победы на «Евровидении» с песней «Zitti E Buoni». Сразу после песенного конкурса число слушателей Måneskin на Яндекс.Музыке выросло в 7 раз и к концу лета оно составило почти 1,5 млн человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Вильфанд заявил, что в Москву вернётся тёплое лето
- СМИ: США намерены завершить эвакуацию из Афганистана за 36 часов
- «100-процентные убытки». Организаторы концертов опасаются банкротства из-за COVID-ограничений
- В Кремле сообщили о возможной корректировке закона об иноагентах
- СМИ: «Талибан» и афганское сопротивление договорились не нападать друг на друга
- Миронов призвал вернуть смертную казнь для убийц детей
- «Глобальная смерть». Путина попросят спасти концертную индустрию
- Министр Канады по делам женщин обратилась к талибам, назвав их братьями
- Россия установила новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
- Производители молока сообщили о дефиците и резком росте себестоимости продукции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru