Певица Зара призвала переиздавать книги и перепевать песни времен ВОВ

Певица Зара заявила, что необходимо исполнять композиции времен Великой Отечественной войны, а также переиздавать произведения советских писателей, чтобы «история прадедов не переписывалась».

Продюсер Рудченко усомнился, что Киркоров будет исполнять патриотические песни

По ее словам, таким вопросом важно заниматься. Своим мнением Зара поделилась в ходе пресс-конференции круглого стола «Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей».

В пример певица привела произведения писателя Василия Быкова, который писал о Великой Отечественной войне.

Ранее вышла патриотичная песня народного артиста России Олега Газманова и музыканта Элвина Грея. Композиция носит название «Звездочка в стакане», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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