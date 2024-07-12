Певица Зара призвала переиздавать книги и перепевать песни времен ВОВ
Певица Зара заявила, что необходимо исполнять композиции времен Великой Отечественной войны, а также переиздавать произведения советских писателей, чтобы «история прадедов не переписывалась».
По ее словам, таким вопросом важно заниматься. Своим мнением Зара поделилась в ходе пресс-конференции круглого стола «Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей».
В пример певица привела произведения писателя Василия Быкова, который писал о Великой Отечественной войне.
Ранее вышла патриотичная песня народного артиста России Олега Газманова и музыканта Элвина Грея. Композиция носит название «Звездочка в стакане», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru