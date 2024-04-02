Певица Анна Асти анонсировала новый концертный тур после приостановки карьеры

Певица Анна Дзюба, известная как Анна Asti, объявила о своем возвращении на сцену после скандала вокруг «голой» вечеринки. Информация появилась в Telegram-канале артистки.

Она сообщила поклонникам, что едет в тур и все концерты состоятся. Певица добавила, что в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» на ее выступлениях будут соблюдены все меры безопасности.