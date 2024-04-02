Певица Анна Асти анонсировала новый концертный тур после приостановки карьеры

Певица Анна Дзюба, известная как Анна Asti, объявила о своем возвращении на сцену после скандала вокруг «голой» вечеринки. Информация появилась в Telegram-канале артистки.

Она сообщила поклонникам, что едет в тур и все концерты состоятся. Певица добавила, что в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» на ее выступлениях будут соблюдены все меры безопасности.

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В марте певица Анна Асти перенесла свой концертный тур на апрель из-за проблем с ногой. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале. Исполнительница напомнила, что в январе сделала операции на обеих ступнях. Тогда она рассказала, что занимается «решением вопроса здоровья» и надеется вскоре справиться с проблемами. Артистка указала, что все ранее купленные билеты не ее концерты остаются действительными, команда Асти договаривается с площадками о новых датах выступлений.

В марте Анна Асти вернулась в Россию. Исполнительница покинула страну на фоне отмены концертов после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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