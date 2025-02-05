Британская рок-группа Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет

«НСН – Кривая линия» Власти Ленинградской области не подтвердили планы строительства мусорного завода, который угрожает Петергофу Канализация в подмосковном Пушкине вышла из строя Нечистоты попадают в Клязьму, Оку и Волгу Местные власти отказываются решать проблему