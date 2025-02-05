Британская рок-группа Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет
5 февраля 202516:26
Британская рок-группа Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет, сообщает Reuters.
Музыканты выступят в оригинальном составе на единственном концерте в Бирмингеме, где группа была основана.
Шоу состоится 5 июля. На сцену выйдут Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд.
Ранее стало известно, что участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вооруженные силы ФРГ готовы к военной миссии в Гренландии
- Teliodora откроет серию февральских концертов «Джаза на воде»
- MTV перевыпустит акустический концерт Эрика Клэптона «Unplugged»
- Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов
- Депутат Тумусов: Запрет на продажу алкоголя до 21 года создаст подпольный рынок
- Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию
- В Санкт-Петербурге почти 60 школьных классов отправили на карантин
- Каждый пятый таксист в Москве не имеет российского гражданства
- Россия вернула из украинского плена 150 военных
- В Белгороде в результате падения обломков от БПЛА ранен мирный житель
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru