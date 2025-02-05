Британская рок-группа Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет

Британская рок-группа Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет, сообщает Reuters.

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Музыканты выступят в оригинальном составе на единственном концерте в Бирмингеме, где группа была основана.

Шоу состоится 5 июля. На сцену выйдут Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд.

Ранее стало известно, что участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma/ Francesco Castaldo
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