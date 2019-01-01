Открыта аккредитация на «НАШЕСТВИЕ» 2019

Аккредитация на «Главное приключение года» официально открыта. В 2019 году крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит свое 20-летие. Open-air пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области. Заезд будет возможен уже 18 июля.

Лайн-ап в этом году получился внушительный: всего на «Главной», «НАШЕ 2.0» и новой сцене «Ультра» выступят в течение трёъ дней более 150 коллективов, среди которых как мэтры жанров, так и яркие новые имена. Многие из артистов готовят уникальные выступления: БИ-2 сыграют последний концерт в рамках тура «Горизонт событий», Мумий Тролль вспомнит главные хиты с альбома «Морская», Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром, а Гарик Сукачёв даст старт большому юбилейному туру «GO!». Удивлять продолжат и артисты, заявленные на сцене «Ультра»: Anacondaz, «Кис-кис», Нейромонах Феофан, «Нервы», Дельфин с ночным сэтом, «Казускома», «Пневмослон» и многие другие.

Добавим, «НАШЕСТВИЕ» стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают всё, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа — разнообразней и интереснее. В этом году на «НАШЕСТВИИ» в распоряжении гостей две палаточных гостиницы с круглосуточным заселением. Традиционно на территории фестиваля будет функционировать настоящий ЗАГС, где в прошлом году было расписано более 500 пар. Детский городок, спортивные, развлекательные и лаудж-зоны, кинопоказы, лекции, мастер-классы и выставки, маркет и десятки занимательных партнёрских площадок — на «НАШЕСТВИИ» 2019 каждый посетитель найдёт себе занятие по вкусу.

Для получения аккредитации необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте «НАШЕСТВИЯ» 2019 в разделе «Аккредитация СМИ». Также дополнительную информацию и ответы на вопросы можно получить, отправив письмо на почту: otsurikov@nsn.fm.

