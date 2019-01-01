Отец Цоя пожаловался на назойливых журналистов после концерта Metallica

Группа Metallica была образована в 1981 году, а в сентябре 1991 года, спустя чуть больше года после смерти Цоя, дала первый концерт в Москве.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. По официальной версии, певец заснул за рулем, из-за чего его автомобиль врезался в автобус.

Ранее в интервью НСН промоутер и организатор выступления Metallica в Москве Владимир Зубицкий заявил, что по числу зрителей концерт побил рекорд со времен распада СССР – его посетили около 70 тысяч зрителей. Также он рассказал, что узнал о намерении американских музыкантов спеть «Группу крови» буквально за полтора часа до их выхода на сцену.

