Третье обращение Путина к россиянам на 9 мая – о «Бессмертном полке»

Президент России Владимир Путин в третий раз в День Победы обратился к россиянам. Его слова касались акции «Бессмертный полк», которая стала ежегодной традицией не только в России, но и во многих странах мира, привлекая миллионы сторонников. Обращение главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, — наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — заявил российский лидер.