Третье обращение Путина к россиянам на 9 мая – о «Бессмертном полке»

Президент России Владимир Путин в третий раз в День Победы обратился к россиянам. Его слова касались акции «Бессмертный полк», которая стала ежегодной традицией не только в России, но и во многих странах мира, привлекая миллионы сторонников. Обращение главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, — наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — заявил российский лидер.

Отмечается, что краткое заявление о значении памятной акции президент сделал на фоне портретов своих родителей.

Также 9 мая российский лидер обратился к гражданам страны после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и на Соборной площади Кремля – к военнослужащим Президентского полка. Оба выступления транслировались по телевидению, сообщает Lenta.ru

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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