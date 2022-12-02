Основатель «Непара»: В 2020 году получил права на песни группы за 10 тысяч рублей

Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, что в 2020 году получил все права на песни группы за 10 тысяч рублей.

«В 2019 году мы с ребятами разошлись, я пришел и сказал, что хватит. Все согласились. Был уговор не петь песни «Непары», они все принадлежали продюсеру, они все отошли Олегу Некрасову. У меня была сольная история. В 2020 году раздается мне звонок, автор песни «Они знакомы давно» Андрей Косинский говорит мне, что Викуля и ее новый партнер хотят петь эту песню. Олег Некрасов подтвердил это. Мы поговорили и в итоге многомилионный проект был отдан мне за 10 тысяч рублей, это минимальная цена. Мы друг другу много хорошего сделали, он мне доверил это», - рассказал он.

3 декабря в Москве состоится юбилейный концерт Александра Шоуа и группы «Непара». Хиты группы «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».

В 2020 году группа была перезапущена Александром Шоуа в новом составе, к коллективу присоединилась новая участница Дарья Храмова.

