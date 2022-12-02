Основатель «Непара»: В 2020 году получил права на песни группы за 10 тысяч рублей

По словам Александр Шоуа, основатели группы не могли отдать песни бывшей вокалистке коллектива. 

Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, что в 2020 году получил все права на песни группы за 10 тысяч рублей.

«В 2019 году мы с ребятами разошлись, я пришел и сказал, что хватит. Все согласились. Был уговор не петь песни «Непары», они все принадлежали продюсеру, они все отошли Олегу Некрасову. У меня была сольная история. В 2020 году раздается мне звонок, автор песни «Они знакомы давно» Андрей Косинский говорит мне, что Викуля и ее новый партнер хотят петь эту песню. Олег Некрасов подтвердил это. Мы поговорили и в итоге многомилионный проект был отдан мне за 10 тысяч рублей, это минимальная цена. Мы друг другу много хорошего сделали, он мне доверил это», - рассказал он.

3 декабря в Москве состоится юбилейный концерт Александра Шоуа и группы «Непара». Хиты группы «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».

В 2020 году группа была перезапущена Александром Шоуа в новом составе, к коллективу присоединилась новая участница Дарья Храмова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПесниМузыка
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