«Она очень крутая!» Дэйв Грол рассказал о своей маме

Лидер Foo Fighters и экс-барабанщик группы Nirvana Дэйв Грол рассказал, как его мама сопровождала на гастролях. 

Лидер группы Foo Fighters Дэйв Грол рассказал, как однажды застал свою маму распивающей пиво с группой Green Day. Произошло это, когда Foo Fighters были на очередных гастролях.

Грол решил взять свою маму с собой в тур после того, как она вышла на пенсию. Вирджиния Уэнд (мать музыканта, - прим. НСН) отработала 30 лет в государственной школе и собиралась отправиться в круиз, но вместо этого ее сын предложил ей поехать в тур.

Так и случилась посиделка Вирджинии с группой Green Day. По словам Грола, участники панк-коллектива остались Вирджинией очень довольны, сказав ему: «Она очень крутая!».

Сопровождая сына в туре, Вирджиния спросила у него: «А где остальные матери?». Так у нее родилась идея написать книгу о матерях музыкантов, она взяла интервью и мам участников таких групп как Imagine Dragons, Dr. Dre, с мамой Зака Брауна, Миранды Ламберт и других. Книга получила название «От колыбели до сцены», а сейчас по ней выходит сериал. Одну из главных ролей в нем сыграл Дэйв Грол.

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Фото: Instagram/Foo Fighters
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