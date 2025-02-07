Oasis анонсировали переиздание альбома «Standing On The Shoulder Of Giants»
Британская рок-группа Oasis анонсировали переиздание альбома «Standing On The Shoulder Of Giants». Новый вариант четвёртой студийной работы коллектива приурочен к 25-летию оригинальной пластинки.
Переиздание выйдет в пятницу 28 февраля — в тот же день, когда в 2000 году был выпущен оригинальный альбом. Релиз будет представлен на виниле серебристого и фиолетово-мраморного оттенков. Тираж будет ограничен.
Оригинальный альбом «Standing On The Shoulder Of Giants» 2000 года всего за неделю был продан в количестве 310 тысяч экземпляров и возглавил британский чарт. Позже он был сертифицирован как дважды платиновый.
Ранее рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне по Великобритании, Ирландии, США и другим странам в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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