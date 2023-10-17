Новый альбом группы Manowar выйдет в 2025 году

Эта пластинка станет 12-ым лонгплеем. Название и дата релиза пока что не раскрываются.

«Альбом сокрушит врагов метала в пыль и воссоединит Manowarriors со всего мира под знаменем настоящего метала - громче, тяжелее, сильнее и быстрее, чем когда-либо!» - говорится в посте.

Музыканты также сообщили о планах перезаписать свою пластинку Sign of the Hammer (1984) в 2024 году. По словам металлистов, они хотят улучшить звучание с помощью «новейших технологий».

В начале этого года артисты выпустили трек Laut Und Hart Stark Und Schnell, который посвятили своим фанатам из Германии, отмечает «Радиоточка НСН».

