Niletto обозвал «колхозниками» фанатов сериала «Слово пацана»

Российский рэп-исполнитель Niletto в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) обратился к собственным фанатам, будучи одет в коричневое пальто в клетку и шапку. Так он постарался высмеять тех, кто подражает сериалу «Слово пацана».

Актер сериала «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям

«Я колхозник и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных», — написал Niletto в своём обращении.

Он также подчеркнул, что не поддерживает моду, когда копируется одежда главных героев.

«Слово пацана» — тренд, о котором все друг другу уши прожужжали. Как тренд в одежде. И теперь все словно одинаковые. Я не говорю, что сериал плохой, ведь ни одной серии я не смотрел. Надеюсь, суть ясна», — добавил певец.

Ранее рэпер NILETTO рассказал, как в школе пострадал за одежду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

фото: Instagram/niletto_official
ТЕГИ:ОдеждаВидеоСериалПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры