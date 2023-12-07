Niletto обозвал «колхозниками» фанатов сериала «Слово пацана»
Российский рэп-исполнитель Niletto в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) обратился к собственным фанатам, будучи одет в коричневое пальто в клетку и шапку. Так он постарался высмеять тех, кто подражает сериалу «Слово пацана».
«Я колхозник и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных», — написал Niletto в своём обращении.
Он также подчеркнул, что не поддерживает моду, когда копируется одежда главных героев.
«Слово пацана» — тренд, о котором все друг другу уши прожужжали. Как тренд в одежде. И теперь все словно одинаковые. Я не говорю, что сериал плохой, ведь ни одной серии я не смотрел. Надеюсь, суть ясна», — добавил певец.
Ранее рэпер NILETTO рассказал, как в школе пострадал за одежду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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