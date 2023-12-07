Niletto обозвал «колхозниками» фанатов сериала «Слово пацана»

«Я колхозник и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных», — написал Niletto в своём обращении.

Он также подчеркнул, что не поддерживает моду, когда копируется одежда главных героев.

«Слово пацана» — тренд, о котором все друг другу уши прожужжали. Как тренд в одежде. И теперь все словно одинаковые. Я не говорю, что сериал плохой, ведь ни одной серии я не смотрел. Надеюсь, суть ясна», — добавил певец.

Ранее рэпер NILETTO рассказал, как в школе пострадал за одежду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

