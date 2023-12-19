Группа «Кино» выпустит перезаписанный альбом «Это не любовь» в феврале 2024 года

Группа «Кино» представит перезаписанный альбом «Это не любовь» в феврале 2024 года, сообщили музыканты в соцсетях.

Релиз альбома «Это не любовь» состоялся в 1985 году. Спустя 40 лет группа перезаписала музыкальный материал, чтобы представить композиции в современном качественном звуке. Тизер на одну из них - песню «Город» - группа выложила на своем YouTube-канале.

Сообщается, что композиции с обновленной пластинки прозвучат на большом концерте группы в Москве, который пройдет на ВТБ-Арене. Музыканты готовят новую программу «История этого мира».

«Би-2» перезаписали два хита с использованием современных студийных возможностей

Ранее «Би-2» выпустили песни «Bowie» и «Полковнику никто не пишет» из альбома «All the Best», для перезаписи которого тоже использовались современные студийные возможности, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / группа "Кино"
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыкаВиктор Цой

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