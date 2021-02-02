Названы имена наставников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Первый канал назвал имена наставников в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети», места в жюри займут певица Светлана Лобода, рэпер Егор Крид и рэпер Баста. Об этом телеканал заявил в своем Instagram.

Одним из первых этот пост прокомментировал Егор Крид, который написал, что сам выбрал бы в качестве наставника Басту, потому что ему нравится музыка артиста.

«Я возвращаюсь в "Голос", чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Чтобы вместе с ними творить и создавать, запускать их, словно маленькие ракеты, в необъятный космический мир музыки», - написала в своем Instagram Светлана Лобода.



По традиции шоу «Голос. Дети» стартует в феврале. Все предыдущие сезоны выходили именно во второй месяц года: 28 февраля, 13 февраля, 20 февраля, 17 февраля, 2 февраля, 15 февраля и 14 февраля. Дата премьеры 8 сезона пока не была озвучена.

Ранее наставниками в шоу «Голос. Дети» были Дима Билан, Пелагея, Максим Фадеев, Леонид Агутин, Нюша, Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Полина Гагарина.