«Нашествие» разыграет среди зрителей шанс выступить с группой «Мумий Тролль»

Крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит своё 20-летие 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове в Тверской области.

Страховой партнёр «НАШЕСТВИЯ», компания «Согласие» объявляет масштабный музыкальный конкурс «Голос Согласия», победители которого на один вечер станут частью группы «Мумий Тролль» и споют одну из песен коллектива на сцене Главного приключения года вместе с Ильёй Лагутенко.

Для участия в отборе нужно исполнить любую песню «Мумий Тролль», записать видео и залить на YouTube, затем отправить ссылку на сайт конкурса golossoglasiya.ru . Каждый посетитель сайта может в свою очередь отдать голос за лучшего исполнителя. Участники, чьи видео наберут наибольшее число лайков, выйдут в финал конкурса.

Видео принимаются до 3 июля, а победители народного голосования будут объявлены уже 5 июля. Из 10-ти финалистов Илья Лагутенко выберет двоих счастливчиков, которые выступят с группой на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ» 2019. «Уникальность этого конкурса в том, что шанс победить есть у каждого, — подчеркнул Илья Лагутенко. — А голоса победителей услышат сотни тысяч гостей фестиваля».

Генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова: «Страховая компания «Согласие» не первый год поддерживает музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ». Всегда интересно сотрудничать с лучшими из лучших, а «НАШЕСТВИЕ» - действительно выдающийся проект для любителей отечественной музыки. Мы намерены и в будущем поддерживать фестиваль. Ждём всех на «НАШЕСТВИИ» - 2019. И помните, что доверие ведёт к согласию!».

