«НАШЕ Радио» организует на Масленицу концерт в парке «Красная Пресня»

Проводить зиму, повеселиться и просто провести время в компании хороших друзей под хорошую музыку помогут ведущие «НАШЕго Радио», а поддержать и создать по-настоящему праздничное настроение приедут группы «После 11», «Потомучто», «Ключевая» и «Casual».

Весь день в Парке будет много активностей в традициях празднования Масленицы. Предусмотрены уличные фотозоны, детские городки мастеров, тематическая анимация, спортивные игры и многое другое.

В финале концертной программы ведущие подведут итоги конкурсов и разыграют призы. Зрители смогут получить автографы любимых музыкантов и сфотографироваться с ведущими «НАШЕго Радио».





