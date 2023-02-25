«НАШЕ Радио» организует на Масленицу концерт в парке «Красная Пресня»
«НАШЕ Радио» в последний день масленичных гуляний проведет концерт в парке «Красная Пресня» для москвичей и гостей столицы. Все желающие смогут услышать современные музыкальные группы. Шоу начнется в 13:00.
Проводить зиму, повеселиться и просто провести время в компании хороших друзей под хорошую музыку помогут ведущие «НАШЕго Радио», а поддержать и создать по-настоящему праздничное настроение приедут группы «После 11», «Потомучто», «Ключевая» и «Casual».
Весь день в Парке будет много активностей в традициях празднования Масленицы. Предусмотрены уличные фотозоны, детские городки мастеров, тематическая анимация, спортивные игры и многое другое.
В финале концертной программы ведущие подведут итоги конкурсов и разыграют призы. Зрители смогут получить автографы любимых музыкантов и сфотографироваться с ведущими «НАШЕго Радио».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 071 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+11 208 / сут.
- Приложение МТС-банка исключили из App Store и Google Play
- «НАШЕ Радио» организует на Масленицу концерт в парке «Красная Пресня»
- Повторение прошлого. Новыми санкциями ЕС загоняет себя в угол
- МИД Нидерландов раскрыл подробности о 10-м пакете санкций против России
- СМИ в Германии раскрыли намерения властей по использованию труб «Северного потока-2»
- Военкоры рассказали о новом подрыве МТ-ЛБ со взрывчаткой на позициях ВСУ под Сватово
- Лукашенко назвал фейковыми вбросами данные о якобы поглощении Белоруссии Россией к 2030 году
- Захарова поздравила британских неучей с очередной «перемогой»
- В России госпитализировали 775 человек с коронавирусом за сутки
- В российских регионах начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru