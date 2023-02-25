«НАШЕ Радио» организует на Масленицу концерт в парке «Красная Пресня»

«НАШЕ Радио» в последний день масленичных гуляний проведет концерт в парке «Красная Пресня» для москвичей и гостей столицы. Все желающие смогут услышать современные музыкальные группы. Шоу начнется в 13:00.

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Проводить зиму, повеселиться и просто провести время в компании хороших друзей под хорошую музыку помогут ведущие «НАШЕго Радио», а поддержать и создать по-настоящему праздничное настроение приедут группы «После 11», «Потомучто», «Ключевая» и «Casual».

Весь день в Парке будет много активностей в традициях празднования Масленицы. Предусмотрены уличные фотозоны, детские городки мастеров, тематическая анимация, спортивные игры и многое другое.

В финале концертной программы ведущие подведут итоги конкурсов и разыграют призы. Зрители смогут получить автографы любимых музыкантов и сфотографироваться с ведущими «НАШЕго Радио».



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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПраздникКонцертМасленицаНаше Радио
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