«Нам извиняться не за что». Концерт Макаревича отменен
Концерт Андрея Макаревича с его джазовым проектом Yо5 отменен. Мероприятие должно было состояться в Vegas Сity Hall на 10 ноября 2021 года.
Причиной отмены выступления стали изменившиеся правила посещения зрелищных мероприятий. Вместо разрешенной 75% заполняемости зала – всего 50% и вход только по QR-кодам, из-за чего организаторы посчитали проведение выступления нецелесообразным.
«Приносим свои извинения (хотя нам извиняться не за что)», - говорится в объявлении Андрея Макаревича об отмене концерта.
Ранее в Москве были введены новые ограничения с связи с распространением коронавирусной инфекции. Также дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в столице.
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