Музыканты помогут осиротевшим из-за COVID-19 детям перед вручением «Грэмми»

За день до вручения одной из самых престижных музыкальных премий «Грэмми» американские музыканты – не такие известные, как претенденты на заветную статуэтку – проведут благотворительный онлайн концерт в помощь семьям жертв коронавирусной инфекции. Об этом пишет Billboard.

Основная цель выступления - сбор средств для детей, оставшихся без родителей в результате пандемии. В мероприятии примут участие Джасин Майкл Уильямс, Тито Рей и Алонзо. Концерт пройдет 13 марта, а на следующий день, 14 марта, состоится церемония вручения премии «Грэмми». Пока ни один из номинантов или участников премии, по крайней мере, публично не заявил о своем финансовом или физическом участии в благотворительном концерте.

63-я ежегодная церемония будет транслироваться в эфире телеканала SBC. На «Грэмми-2021» выступят Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Карди Би, BTS, Post Malone и многие другие. Как отметили организаторы, артисты будут находиться на дистанции друг от друга, соблюдая меры безопасности, предписанные в связи с распространением COVID-19.

Артисты всех музыкальных жанров и направлений будут бороться за звание лучших в 83 номинациях премии «Грэмми».

В этом году Бейонсе представлена сразу в 9 номинациях, Билли Айлиш в - 4, также как и Джастин Бибер, Тейлор Свифт и Дуа Липа представлены в 6 номинациях премии «Грэмми».

На получение «Грэмми- 2021» претендуют альбомы, песни, клипы и исполнители, сделавшие свои релизы в период с 1 сентября 2019-го по 31 августа 2020-го.

