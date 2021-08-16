«Надоело предательство». Басист The Cure покинул группу
Бас-гитарист Cure Саймон Гэллап объявил о своем уходе из группы, об этом он сообщил в своем фейсбуке.
Артист написал, что больше не является участником коллектива и пожелал бывшим коллегам удачи. На вопрос одного из подписчиков о причине ухода, Гэллап ответил: «надоело предательство».
Лидер The Cure Роберт Смит пока не комментировал эту новость. Саймон Гэллап присоединился к группе в 1979 году, покинул ее в 1982 году, а затем вернулся в 1984-м, став вторым после Смита участником Cure по продолжительности работы. В 2018 году Роберт Смит говорил, что если Гэллап уйдет из группы, то «это уже будет не Cure».
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