«Надоело предательство». Басист The Cure покинул группу

Бас-гитарист Cure Саймон Гэллап объявил о своем уходе из группы, об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Артист написал, что больше не является участником коллектива и пожелал бывшим коллегам удачи. На вопрос одного из подписчиков о причине ухода, Гэллап ответил: «надоело предательство».

Лидер The Cure Роберт Смит пока не комментировал эту новость. Саймон Гэллап присоединился к группе в 1979 году, покинул ее в 1982 году, а затем вернулся в 1984-м, став вторым после Смита участником Cure по продолжительности работы. В 2018 году Роберт Смит говорил, что если Гэллап уйдет из группы, то «это уже будет не Cure».

