«Мы крутые!»: Юрий Музыченко эмоционально отреагировал на победу в «Чартовой Дюжине»

Основатель группы The Hatters Юрий Музыченко в беседе с НСН поблагодарил фанатов за поддержку и голоса, которые помогли получить премию «Чартова Дюжина», и отметил, что без зрителей таких побед бы не было.

«НАШЕ Радио» объявило победителей XVIII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Имена лучших артистов были озвучены 21 марта в специальном выпуске хит-парада радиостанции. Концерт группы «The Hatters» 14 декабря в «ВТБ Арена» оказался самым запоминающимся выступлением и победил в данной номинации. Музыченко заявил, что всему виной - крутость коллектива и любовь фанатов.