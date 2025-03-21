«Мы крутые!»: Юрий Музыченко эмоционально отреагировал на победу в «Чартовой Дюжине»
Юрий Музыченко в разговоре с НСН восхитился своей группой The Hatters, которая они удостоилась премии «Чартова Дюжина».
Основатель группы The Hatters Юрий Музыченко в беседе с НСН поблагодарил фанатов за поддержку и голоса, которые помогли получить премию «Чартова Дюжина», и отметил, что без зрителей таких побед бы не было.
«НАШЕ Радио» объявило победителей XVIII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Имена лучших артистов были озвучены 21 марта в специальном выпуске хит-парада радиостанции. Концерт группы «The Hatters» 14 декабря в «ВТБ Арена» оказался самым запоминающимся выступлением и победил в данной номинации. Музыченко заявил, что всему виной - крутость коллектива и любовь фанатов.
«Спасибо нам большое, что мы сделали такие талантливые, мощные концерты, где вживую исполняли свои песни, танцевали, прыгали и вежливо, весело общались с нашими зрителями, без которых ничего бы этого не получилось. Ведь они еще, посетив эти концерты, получили эти эмоции, а потом за нас голосовали. Спасибо всем! Мы крутые! Я, мы, все!» - эмоционально отреагировал он.
Помимо прочего, победителем в номинации «Альбом» «Чартовой Дюжины» стала группа «Ленинград» и ее «Синяя Богиня». А в номинации «Взлом» премию взяла группа «Бонд с кнопкой». Фронтмен группы «RADIO TAPOK» Олег Абрамов одержал победу в номинации «Солист», а в женской версии номинации слушатели выбрали Дарью Ставрович «Нуки», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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