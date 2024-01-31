Музыкант Роб Хэлфорд призвал короля Карла III пожаловать рыцарство Оззи Осборну
Лидер хеви-метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд выразил мнение, что фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн заслужил титул рыцаря.
По мнению Хэлфорда, причина кроется в «радости», которую Осборн приносил людям на протяжении своей карьеры.
Слухи о том, что Оззи приставят к самой значительной награде Великобритании, ходят уже давно. В прошлом году до правительства даже дошла петиция, подписанная несколькими тысячами гражданами страны, напоминает Blabbermouth. Тем не менее в списке общественных деятелей, награжденных различными титулами по итогам 2023 года, метал-музыканта не оказалось.
По словам представителей наградного комитета, это не значит, что его вклад в историю страны не учитывается, просто фронтмену Black Sabbath не удается обойти довольно жесткую конкуренцию.
В феврале прошлого года Осборн в своих соцсетях заявил, что из-за проблем со здоровьем вынужден отказаться от тура по по Великобритании и другим странам Европы, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель: ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на €21 млрд
- В МИД Польши признали о превосходство России над ЕС в изготовлении боеприпасов
- Сопредседатели избирательного штаба Путина не будут участвовать в дебатах
- ПВО сбили в Севастополе «воздушную цель»
- Polymetal продаст российские активы в марте 2024 года
- Музыкант Роб Хэлфорд призвал короля Карла III пожаловать рыцарство Оззи Осборну
- Производитель кормов Hill’s опроверг жалобы от потребителей из-за червей
- Очередной украинский дрон сбили над Белгородской областью
- Эксклюзивные кадры из фильма с The Beatles попали на аукцион
- Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru