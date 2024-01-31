Музыкант Роб Хэлфорд призвал короля Карла III пожаловать рыцарство Оззи Осборну

По мнению Хэлфорда, причина кроется в «радости», которую Осборн приносил людям на протяжении своей карьеры.

Слухи о том, что Оззи приставят к самой значительной награде Великобритании, ходят уже давно. В прошлом году до правительства даже дошла петиция, подписанная несколькими тысячами гражданами страны, напоминает Blabbermouth. Тем не менее в списке общественных деятелей, награжденных различными титулами по итогам 2023 года, метал-музыканта не оказалось.

По словам представителей наградного комитета, это не значит, что его вклад в историю страны не учитывается, просто фронтмену Black Sabbath не удается обойти довольно жесткую конкуренцию.

В феврале прошлого года Осборн в своих соцсетях заявил, что из-за проблем со здоровьем вынужден отказаться от тура по по Великобритании и другим странам Европы, напоминает «Радиоточка НСН».

