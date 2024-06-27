Пять Багир, «Алиса» и Арбенина: Катерина Шпица о рок-музыке и особенном спектакле
Катерина Шпица сказала в эфире НСН, что любит «ДДТ», «Чайф», «Алису», похвалила Александра Цыпкина за иронию и позитив, и объяснила, почему спектакль «Поколение Маугли» побивает его участников до мурашек.
Музыка: Стадионники и поющие актеры
Актриса театра и кино Катерина Шпица в интервью НСН рассказала о своих рок-предпочтениях, отношении к сказочным кинотрендам и скрытой стороне звездного спектакля «Поколение Маугли».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе московский концерт «Чайфа», приуроченный к недавнему Дню рождения Владимира Шахрина (27 июня, «Сад Эрмитаж»), а также выступления в столице «Пневмослона» (28 июня. Base), «Морального кодекса» (29 июня, Зеленый театр ВДНХ) и Сергея Мазаева (30 июня, «16 Тонн»).
В Питере выступят «Звери», «25/17», Найк Борзов и «ПилОт». Кроме того, в двух столицах прогремят стадионники Леонида Агутина (28 июня, «Газпром-Арена»), Егора Крида (28 июня. «ВТБ-Арена») и Полины Гагариной (29 июня, «Лужники»), а Москва увидит еще и «Шоу тысячи музыкантов» (29 июня, «ЦСКА Арена»).
«Алиса» отпразднует День города в Вологде, Светлана Сурганова выступит в Омске, Белоруссия встретит Кипелова с Князем, а «Ария» даст металла в городе Муравленко в Ямало-Ненецком округе.
Ну а Катерина Шпица рассказала НСН о своих рок-пристрастиях и отношении к музыкальным экспериментам коллег-актеров.
«Я поклонница больше, скажем так, старорежимного рока, в современных рок-группах не очень хорошо разбираюсь. Я люблю «ДДТ», «Чайф», «Алису». The Hatters слышала, но не заслушиваюсь. У меня не так часто появляется возможность сходить на концерты, но на концерте у Дианы Арбениной я была, у Антона Лавреньтева тоже, Сироткина я просто обожаю. Поскольку мы дружим, еще я у Алены Свиридовой часто бываю на концертах. У Гоши Куценко я еще не была на концертах, пока у меня не получается, но я знакома с его творчеством. Группу Александра Ильина "План Ломоносова" знаю, не поклонница, но интересовалась. Всегда интересно увидеть коллег с неожиданной творческой стороны», - подчеркнула актриса.
Театр: Пять Багир и помощь детям
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных театральных постановок выходных спектакль «Квартета И» «Письма и песни мужчин среднего возраста» (ДК им. Зуева), «Лес» с Максимом Авериным в Театре Сатиры и спектакль Константина Богомолова «Дачники на Бали, или "Асса" 30 лет спустя» в Театре на Бронной.
Театралов Санкт-Петербурга заинтересовал мюзикл «Дама Пик», в Красноярске идут на «Кармен», а в Калининграде на «Пороки Кёнигсберга». Кроме того, в столице в начале июля начнутся гастроли пермского «Театра-Театра».
Ну а Катерина Шпица рассказала НСН о благотворительном спектакле «Поколение Маугли» в МХТ с участием Константина Хабенского (на фото), Басты, Полины Гагариной, Тимура Родригеза и других звезд.
«Звездный состав меняется от спектакля к спектаклю. У каждого артиста своя аудитория: у меня своя, - есть часть людей, которые приходят конкретно на меня, - у Полины Гагариной своя, у Дианы Арбениной своя, еще Катя Гусева была. Если посмотреть список Багир, мы все невероятно разные, еще Юля Пересильд сыграла в этом году Багиру, у нее была премьера. В силу нашей "благодатной разности" каждая Багира приносит в спектакль какую-то свою нотку. В этом смысле ни один спектакль не похож на другой. Если зритель пойдет на "Поколение Маугли" не единожды, он в любом случае увидит два немного разных спектакля и ему точно не будет скучно. Я играла с Даней Козловским, когда он был Балу. А вот с Тимуром и Бастой в один состав не попадала, но это всегда здорово и очень весело», - подчеркнула актриса.
По ее словам, это особенный спектакль, который пробивает его участников до мурашек.
«Это замечательная концепция, спектакль очень добрый. Все принимают в нем участие на безвозмездной основе, мы таким образом пополняем копилку фонда Хабенского, который уже много лет помогает детям с онкологическими заболеваниями. Вот так, с помощью искусства мы собираем средства. В конце каждого спектакля все, - и артисты, и зрители, - видят портреты детей, как правило, это двое подопечных, конкретно для которых каждый раз игрался спектакль. Это всегда очень трогательный и волнующий для меня момент. Я уже сколько раз играла, каждый раз в этот момент комок к горлу подступает. В этот момент, когда ты видишь лица, то понимаешь, что это настоящие люди, которых через одно рукопожатие, можно увидеть, познакомится с ними, подержать за руки, это до мурашек каждый раз. Это замечательная и уникальная идея. Насколько я знаю, пока больше никто так не делает. Спектакль живет и здравствует, и после переезда на сцену МХТ появляется в репертуаре все чаще и чаще», - отметила собеседница НСН.
Литература: Ирония Цыпкина и позитив
Катерина Шпица является одним из хедлайнеров фестиваля «Беспринципные чтения 2024», который пройдет 10-11 августа в Москве. На нем также выступят Александр Цыпкин (на фото), Павел Деревянко, Сергей Бурунов и многие другие артисты.
Актриса рассказала НСН о душевной атмосфере фестиваля.
«Я уже не первый год участвую в фестивале "Беспринципные чтения". Конечно, мне это нравится. Летний фестиваль – это замечательный проект, популяризирующий современную русскую прозу, это способ самообразования и расширения горизонтов. Там тепло, очень душевно, отличная площадка и всегда замечательный материал. Интересно почитать хорошую литературу, познакомить зрителя с ней, пообщаться, узнать новых людей», - отметила Шпица.
Она также попыталась раскрыть секрет популярности произведений Александра Цыпкина.
«Я думаю, что секрет его успеха связан с тем, что у Саши прекрасное чувство юмора. Он очень чуткий человек, замечательно чувствует веяния времени, он хороший психолог и у него такое точечное видение смешного в нашей жизни, он как сканером может в любой ситуации высветить юмор. Саша не сатирик, но ирония в его текстах превосходная. Интересно посмотреть на мир отношений людей его глазами. При этом он дает почувствовать людям, что их переживания очень похожи. Когда читаешь Сашины рассказы, можно погрустить с улыбкой, потому что в них всегда есть надежда на то, что все наладится. Какая бы ни была сложная ситуация, после прочтения ты на позитиве. Он и писатель, и терапевт, и довольно кинематографичный. Когда читаешь, образный ряд в голове складывается в киноленту», - отметила собеседница НСН.
Кино: от Поддубного до сказок
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных новинок российская комедия «Бывший в помощь» и семейный фильм «Мой любимый чемпион». По мнению экспертов, эти картины вряд ли обойдут по популярности новых «Трех богатырей».
Ну а Катерина Шпица рассказала НСН о знаковых фильмах в ее карьере и тренде на сказки в современном российском кино.
«Знаковые фильмы? Для меня это "Поддубный", "Экипаж", "Метро", "Яма" по Куприну. Что касается новых проектов, о которых можно говорить, это четвертый сезон "Полярного", мы в процессе работы сейчас, По поводу фильмов процесс идет, но рассказывать пока рано. Сказка всегда будет занимать довольно большое место в жизни каждого человека, независимо от возраста. Маленькие дети с помощью чтения сказок осознают мир и таким интересным способом общаются со своими родителями, а для взрослого человека окунуться в сказку – это прекрасный способ вернуться в детство, вспомнить свои мечты, подумать о самых любимых людях, поверить в чудо, научиться видеть чудеса в своей жизни. Сказка имеет целительный эффект для души, поэтому замечательно, что этот жанр в кинематографе возрождается, что снимают фильмы по нашим сказкам. У нас настолько самобытная культура, богатый фон фольклора и авторских сказок, что можно создавать целую киновселенную, уникальную, неповторимую. Это будет визитной карточкой российского кинематографа, почему бы и нет», - заключила собеседница НСН.
Шпица также сказала, что ей понравилась роль Дианы Арбениной» в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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