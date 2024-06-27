Пять Багир, «Алиса» и Арбенина: Катерина Шпица о рок-музыке и особенном спектакле

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Актриса театра и кино Катерина Шпица в интервью НСН рассказала о своих рок-предпочтениях, отношении к сказочным кинотрендам и скрытой стороне звездного спектакля «Поколение Маугли».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В их числе московский концерт «Чайфа», приуроченный к недавнему Дню рождения Владимира Шахрина (27 июня, «Сад Эрмитаж»), а также выступления в столице «Пневмослона» (28 июня. Base), «Морального кодекса» (29 июня, Зеленый театр ВДНХ) и Сергея Мазаева (30 июня, «16 Тонн»).

В Питере выступят «Звери», «25/17», Найк Борзов и «ПилОт». Кроме того, в двух столицах прогремят стадионники Леонида Агутина (28 июня, «Газпром-Арена»), Егора Крида (28 июня. «ВТБ-Арена») и Полины Гагариной (29 июня, «Лужники»), а Москва увидит еще и «Шоу тысячи музыкантов» (29 июня, «ЦСКА Арена»).

«Алиса» отпразднует День города в Вологде, Светлана Сурганова выступит в Омске, Белоруссия встретит Кипелова с Князем, а «Ария» даст металла в городе Муравленко в Ямало-Ненецком округе.

Ну а Катерина Шпица рассказала НСН о своих рок-пристрастиях и отношении к музыкальным экспериментам коллег-актеров.

«Я поклонница больше, скажем так, старорежимного рока, в современных рок-группах не очень хорошо разбираюсь. Я люблю «ДДТ», «Чайф», «Алису». The Hatters слышала, но не заслушиваюсь. У меня не так часто появляется возможность сходить на концерты, но на концерте у Дианы Арбениной я была, у Антона Лавреньтева тоже, Сироткина я просто обожаю. Поскольку мы дружим, еще я у Алены Свиридовой часто бываю на концертах. У Гоши Куценко я еще не была на концертах, пока у меня не получается, но я знакома с его творчеством. Группу Александра Ильина "План Ломоносова" знаю, не поклонница, но интересовалась. Всегда интересно увидеть коллег с неожиданной творческой стороны», - подчеркнула актриса.

