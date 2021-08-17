Монеточка не пришла на рассмотрение иска к ней экс-солиста «Чай вдвоём»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска экс-участника дуэта «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой), сообщает ТАСС.

Решение перенести рассмотрение иска на 2 сентября судья принял из-за того, что певица не явилась на заседание.

Ранее адвокат Костюшкина Роман Лалаян в своём Instagram рассказал, что иск связан с песней Монеточки «Мама, я не зигую», которая якобы является переделкой хита Костюшкина «Женщина, я не танцую». Певец намерен взыскать с певицы 900 тысяч рублей.

