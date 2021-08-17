Монеточка не пришла на рассмотрение иска к ней экс-солиста «Чай вдвоём»
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска экс-участника дуэта «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой), сообщает ТАСС.
Решение перенести рассмотрение иска на 2 сентября судья принял из-за того, что певица не явилась на заседание.
Ранее адвокат Костюшкина Роман Лалаян в своём Instagram рассказал, что иск связан с песней Монеточки «Мама, я не зигую», которая якобы является переделкой хита Костюшкина «Женщина, я не танцую». Певец намерен взыскать с певицы 900 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Германия приостановила экономическую помощь Афганистану
- Монеточка не пришла на рассмотрение иска к ней экс-солиста «Чай вдвоём»
- СМИ: Названа основная версия катастрофы Ил-112В
- Мишустин пообещал дополнительные социальные гарантии для школьников-сирот
- Талибы запретили бойцам занимать пустые здания посольств в Кабуле
- Крушение самолета в Подмосковье попало на видео
- В России выделят еще 21 млрд рублей на выплаты семьям с детьми до 7 лет
- Чулпан Хаматова станет председателем жюри «Кинотавра»
- Среди погибших в разбившемся Ил-112 был Герой России
- Российские военные начали новые учения в Таджикистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru