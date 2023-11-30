Милош Бикович получил «Золотой граммофон» за свою первую песню
30 ноября 202309:47
Актер Милош Бикович получил «Золотой граммофон» за свою первую песню под названием «Танцуешь со мной».
«Спасибо за теплые слова! Только что, 15 секунд назад вы увидели последние кадры сериала. Это все – персонаж, Кирилл Артемьев. И я только что отснялся в сериале, и вы видели перевоплощение – поэтому я и запел», - приводит слова Биковича издание InterMedia.
Награда актеру была вручена в рамках специальной номинации «Музыкальный киноэксперимент года».
В номинации «Артист года» победил Дмитрий Билан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru