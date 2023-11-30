Милош Бикович получил «Золотой граммофон» за свою первую песню

Актер Милош Бикович получил «Золотой граммофон» за свою первую песню под названием «Танцуешь со мной».

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«Спасибо за теплые слова! Только что, 15 секунд назад вы увидели последние кадры сериала. Это все – персонаж, Кирилл Артемьев. И я только что отснялся в сериале, и вы видели перевоплощение – поэтому я и запел», - приводит слова Биковича издание InterMedia.

Награда актеру была вручена в рамках специальной номинации «Музыкальный киноэксперимент года».

В номинации «Артист года» победил Дмитрий Билан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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