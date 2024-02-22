Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»

Во время одного из своих выступлений Брежнева поблагодарила Меладзе за предоставленную возможность петь лучшие песни коллектива.

«Пусть ему долетит моя благодарность, потому что столько песен написано, которые мы любим, которые мы сегодня спели, которые делают нас счастливыми», - сказала певица.

Журналисты обратили внимание, что Брежнева таким образом стала упоминать Константина Меладзе на всех концертах.

