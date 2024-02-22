Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»
22 февраля 202413:30
Бывший муж украинской певицы Веры Брежневой, продюсер и композитор Константин Меладзе разрешил экс-супруге исполнять хиты группы «ВИА Гра». Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Во время одного из своих выступлений Брежнева поблагодарила Меладзе за предоставленную возможность петь лучшие песни коллектива.
«Пусть ему долетит моя благодарность, потому что столько песен написано, которые мы любим, которые мы сегодня спели, которые делают нас счастливыми», - сказала певица.
Журналисты обратили внимание, что Брежнева таким образом стала упоминать Константина Меладзе на всех концертах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили населенный пункт Победа на донецком направлении
- Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»
- Агрегаторы такси предложили правительству субсидировать закупки автомобилей
- Белоруссия и Россия рассматривают создание совместной программы вооружений
- Медведев призвал не отключаться от внешнего интернета
- Актер Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну
- Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным
- Продюсер объяснил, почему уехавшие артисты не будут востребованы за рубежом
- МИД Гвинеи вызвал посла РФ из-за публикации рекомендации россиянам
- В Сочи планируют запустить собственный паром в турецкий Трабзон
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru