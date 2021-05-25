Megadeth уволили своего басиста на фоне сексуального скандала

Группа Megadeth объявила о разрыве со своим бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном на фоне разгоревшегося сексуального скандала. В заявлении отмечено, что это решение коллективу дало нелегко. Но в связи со сложившейся ситуацией, а также обострившихся отношений внутри коллектива дальнейшее сотрудничество не представляется возможным.

Сам Эллефсон пока никак не прокомментировал заявление группы.

Ранее, в интернет третьим лицом была выложена интимная переписка Эллефсона с поклонницей. Пользователь выложивший переписку, утверждает, что девушке 19 лет, а на момент ее знакомства в басистом Megadeth ей было 17. Узнав об этом, группа выступила с заявлением, что они «пристально следят за развитием ситуации и хотят, чтобы были услышаны все стороны конфликта».

Московский концерт Megadeth запланирован на 13 июня в клубе Adrenaline Stadium.

