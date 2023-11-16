Макаревич обозвал русский рок
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) объяснил, как относится к тому, что Сергей Галанин, Владимир Шахрин, Гарик Сукачев и Константин Кинчев остались в России.
«Ну [плохой] старый русский рок, что ж тут поделаешь. Это не значит, что они не думают об эмиграции. Они все-таки бздят, в массе своей. Но дай им бог здоровья», — заявил музыкант.
Ранее Макаревич объяснил, почему он покинул Россию. По словам лидера «Машины времени», в стране ему не давали делать то, что он считает нужным.
Напомним, в конце октября Макаревич избавился от всей недвижимости в России, в частности, от квартиры на Ленинском проспекте и от дома в коттеджном поселке «Павлово» Истринского района. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru