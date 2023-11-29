Макаревич раскрыл причину отмены концертов в Средней Азии

В конце октября были отменены концерты музыканта в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Причиной назвали произраильскую позицию артиста. В частности, режиссер Нуртас Адамбай заявил, что Макаревичу «не место в Казахстане», так как он «поддерживает убийства мусульман». Артист тогда заявил, что «ХАМАС — это не ислам».



«Я не знаю деталей, но я знаю, что организаторам стали поступать угрозы. Звонили какие-то придурки, обещали сорвать концерт. Организаторы испугались. Ну, что, нам надо было их уговаривать? Мы не стали их уговаривать. В конце концов, они на себя берут огромную ответственность», - сказал Макаревич.



Напомним, в конце октября Макаревич избавился от всей недвижимости в России, в частности, от квартиры на Ленинском проспекте и от дома в коттеджном поселке «Павлово» Истринского района, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

