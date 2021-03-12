Machine Gun Kelly и Corpse записали совместный трек «Daywalker!»
12 марта 202114:29
Рэпер Machine Gun Kelly и музыкант Corpse выпустили совместный трек с названием «Daywalker!». Эта работа стала первым синглом рэпера в 2021 году.
Не известно готовится ли Machine Gun Kelly представить новый альбом в этом году или оставит поклонников довольствоваться редкими премьерами синглов.
Однако в июле рэпер представит графический роман, который будет основан на обложке его альбома Hotel Diablo.
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12 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru