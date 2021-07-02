Lumen выпустили живую версию дебютного альбома
Группа Lumen представила живую версию своего дебютного альбома, которая получила название «Без консервантов. Live».
В марте 2021 года коллектив дал два концерта в Москве, посвященных совершеннолетию этой пластинки. Тогда и была сделана запись треков, которые сегодня можно услышать в релизе группы.
По признанию музыкантов, в программу концертов были включены треки, которые артисты не играли уже очень давно, поскольку они перестали бать актуальными для участников Lumen.
«Но, тем не менее, с теплотой относимся к прошлому творчеству — это наша юность. Мы старались не переиначивать песни, но всё же была проделана огромная работа. Нам захотелось, чтобы старые песни были представлены в новом, современном звучании, актуальном для нас сегодня», - рассказали участники коллектива.
Дебютный альбом группы Lumen «Без консервантов» увидел свет в 2003 году. Одним из хитов пластинки моментально стала песня «Sid & Nancy».
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