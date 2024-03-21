Экс-гитарист «КиШ» не увидел смысла в полнометражном фильме о группе

Сериал «Король и Шут» — вполне логичный и завершенный продукт, снимать его продолжение нет смысла, сказал НСН Яков Цвиркунов.

Гитарист группы «Северный флот», бывший участник группы "Король и шут" Яков Цвиркунов в интервью НСН заявил, что не видит смысла съемок полнометражного продолжения нашумевшего сериала «Король и Шут», поскольку его уже можно считать завершенным произведением.

«Пишем сценарий!»: Продюсер сериала «Король и Шут» о выходе продолжения

«На мой взгляд, сериал “Король и Шут” закончился логично и хорошо. Это завершенный продукт. Я не понимаю, зачем высасывать сюжет из пальца в продолжении. Я не знаю, что там будет. Придумывать продолжение, на мой взгляд, не стоит», — сказал музыкант.

Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков заявил, что говорить о выходе полнометражного продолжения сериала пока преждевременно, однако идет работа над написанием сценария.

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ФОТО: РИА Новости
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