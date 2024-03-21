Экс-гитарист «КиШ» не увидел смысла в полнометражном фильме о группе

«На мой взгляд, сериал “Король и Шут” закончился логично и хорошо. Это завершенный продукт. Я не понимаю, зачем высасывать сюжет из пальца в продолжении. Я не знаю, что там будет. Придумывать продолжение, на мой взгляд, не стоит», — сказал музыкант.

Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков заявил, что говорить о выходе полнометражного продолжения сериала пока преждевременно, однако идет работа над написанием сценария.

