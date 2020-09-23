Лоза рассказал, станет ли песня Успенской на стихи Захаровой хитом
Певец и музыкант Юрий Лоза в эфире НСН объяснил, как ротация и раскрутка влияют на узнаваемость музыкальной композиции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала текст новой песни Любви Успенской. Певица выпустила композицию на стихи высокопоставленного дипломата с названием «Я слишком тебя любила».
«Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее»,- написала Захарова на своей странице в Facebook.
Певец и музыкант Юрий Лоза в эфире НСН с одобрением отнесся к творчеству Захаровой. Однако отвечая на вопрос, есть ли у песни шанс стать хитом, он объяснил, что для этого важна ротация и раскрутка, а не качество самой песни.
«Написала – и молодец. Здорово, когда люди что-то делают, творят, придумывают. Я не слышал ни одной из ее песен, не могу никак ее оценить. Но что такое хит? Надо не просто создать песню, надо сделать так, чтобы она еще попала в нужное время, в нужное место, чтобы ее определенное количество раз прокрутили по средствам массовой информации, чтобы ей дали оценку какие-то люди. Само по себе написать хорошую песню - мало. Напишешь, и она будет лежать, если ее соответствующим образом не раскручивать. Тот же Гуцериев (Михаил Гуцериев - поэт, член Союза писателей России, один из богатейших людей России – прим. НСН) покупает радиостанции, чтобы раскручивать песни на свои стихи. Поэтому я же не знаю, какие возможности раскрутки есть у той или иной песни. И говорить о ней, будет она хитом или нет, нельзя. Это целая система, которая должна сработать», - уточнил он.
Сама Любовь Успенская рассказала, что Захарова очень тонко почувствовала ее душевное состояние и эмоции. Сложные отношения между Успенской и ее дочерью Татьяной недавно вызвали широкий резонанс. На нескольких телешоу дочь исполнительницы заявила, что родная мать ущемляла и постоянно издевалась над ней. После дочь звезды покинула Россию, уехав к отцу в Америку. С тех пор они с Успенской не общаются.
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