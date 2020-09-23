Лоза рассказал, станет ли песня Успенской на стихи Захаровой хитом

«Написала – и молодец. Здорово, когда люди что-то делают, творят, придумывают. Я не слышал ни одной из ее песен, не могу никак ее оценить. Но что такое хит? Надо не просто создать песню, надо сделать так, чтобы она еще попала в нужное время, в нужное место, чтобы ее определенное количество раз прокрутили по средствам массовой информации, чтобы ей дали оценку какие-то люди. Само по себе написать хорошую песню - мало. Напишешь, и она будет лежать, если ее соответствующим образом не раскручивать. Тот же Гуцериев (Михаил Гуцериев - поэт, член Союза писателей России, один из богатейших людей России – прим. НСН) покупает радиостанции, чтобы раскручивать песни на свои стихи. Поэтому я же не знаю, какие возможности раскрутки есть у той или иной песни. И говорить о ней, будет она хитом или нет, нельзя. Это целая система, которая должна сработать», - уточнил он.

Сама Любовь Успенская рассказала, что Захарова очень тонко почувствовала ее душевное состояние и эмоции. Сложные отношения между Успенской и ее дочерью Татьяной недавно вызвали широкий резонанс. На нескольких телешоу дочь исполнительницы заявила, что родная мать ущемляла и постоянно издевалась над ней. После дочь звезды покинула Россию, уехав к отцу в Америку. С тех пор они с Успенской не общаются.