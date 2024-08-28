Продюсер Бабичев назвал самых эпатажных артистов России

Самыми эпатажными артистами в России являются Григорий Лепс и Сергей Шнуров. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

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По его мнению, самым эпатажным случаем следует считать выход лидера группировки «Ленинград» на сцену без одежды.

Эксперт указал, что подобные случаи происходят, когда артисты позволяют себе лишнего.

«Тут целая плеяда артистов: певицы МакSим, Глюк’оZа, выступления Билана, Кузьмина, Лепса... можно набрать целую коллекцию», - отметил Бабичев.

Он добавил, что «тот Шнуров и нынешний» - разные люди, а после скандала с откровенным нарядом Ольги Бузовой подобного будет всё меньше, и исполнители «будут петь одинаковые песни в одинаковых образах».

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова заявила о необходимости ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, сообщает RT.

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ФОТО: "НАШЕ Радио"
ТЕГИ:Шоу-бизнесГригорий ЛепсСергей ШнуровГруппа "Ленинград"

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