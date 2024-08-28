Продюсер Бабичев назвал самых эпатажных артистов России

По его мнению, самым эпатажным случаем следует считать выход лидера группировки «Ленинград» на сцену без одежды.

Эксперт указал, что подобные случаи происходят, когда артисты позволяют себе лишнего.

«Тут целая плеяда артистов: певицы МакSим, Глюк’оZа, выступления Билана, Кузьмина, Лепса... можно набрать целую коллекцию», - отметил Бабичев.

Он добавил, что «тот Шнуров и нынешний» - разные люди, а после скандала с откровенным нарядом Ольги Бузовой подобного будет всё меньше, и исполнители «будут петь одинаковые песни в одинаковых образах».

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова заявила о необходимости ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, сообщает RT.