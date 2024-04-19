Лидер группы «Северный флот»: При живом Горшеневе группа «КиШ» не распалась бы
Если бы случилось такое чудо и лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенёв был бы жив, то коллектив продолжал бы работать. Об этом в эфире «НАШЕго Радио» заявил экс-участник коллектива, а ныне лидер группы «Северный флот» Александр Леонтьев.
По его словам, он отдавал бы ему «всё лучшее, что умеет делать» потому, что «главное - это крутой результат».
«Конечно, было бы круче, какие-то мои рифы, вместе с Михаилом доводить до уровня песни. Или вместе со всеми парнями аранжировать то, что он принёс», - сказал музыкант.
Леонтьев также добавил, что все в группе прекрасно понимали, что «лучшего результата могут добиться именно с Михаилом».
Ранее в СМИ появилась информация, что самый популярный сериал платформы «Кинопоиск» в 2023 году «Король и шут» получит продолжение в виде полнометражного фильма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала москвича за распространение вредоносного ПО
- СМИ: В России начали разработку сериала-байопик про Михаила Жванецкого
- Цены на размещение в Сочи в первом квартале 2024 года выросли на 17%
- СМИ: Киностудии Sony и Paramount в скором времени могут объединиться
- Путин и Алиев встретятся в Москве 22 апреля
- Рыбный союз: Поставки семги в Россию за пять лет упали почти вдвое
- Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram
- Москвич напал на проводившего обыск в квартире его отца следователя
- Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы
- Лидер группы «Северный флот»: При живом Горшеневе группа «КиШ» не распалась бы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru