Лидер группы «Северный флот»: При живом Горшеневе группа «КиШ» не распалась бы

По его словам, он отдавал бы ему «всё лучшее, что умеет делать» потому, что «главное - это крутой результат».

«Конечно, было бы круче, какие-то мои рифы, вместе с Михаилом доводить до уровня песни. Или вместе со всеми парнями аранжировать то, что он принёс», - сказал музыкант.

Леонтьев также добавил, что все в группе прекрасно понимали, что «лучшего результата могут добиться именно с Михаилом».

Ранее в СМИ появилась информация, что самый популярный сериал платформы «Кинопоиск» в 2023 году «Король и шут» получит продолжение в виде полнометражного фильма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

