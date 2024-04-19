Лидер группы «Северный флот»: При живом Горшеневе группа «КиШ» не распалась бы

Если бы случилось такое чудо и лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенёв был бы жив, то коллектив продолжал бы работать. Об этом в эфире «НАШЕго Радио» заявил экс-участник коллектива, а ныне лидер группы «Северный флот» Александр Леонтьев.

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По его словам, он отдавал бы ему «всё лучшее, что умеет делать» потому, что «главное - это крутой результат».

«Конечно, было бы круче, какие-то мои рифы, вместе с Михаилом доводить до уровня песни. Или вместе со всеми парнями аранжировать то, что он принёс», - сказал музыкант.

Леонтьев также добавил, что все в группе прекрасно понимали, что «лучшего результата могут добиться именно с Михаилом».

Ранее в СМИ появилась информация, что самый популярный сериал платформы «Кинопоиск» в 2023 году «Король и шут» получит продолжение в виде полнометражного фильма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анастасия Ласти
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