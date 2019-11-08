«Ленинград» определился с датой последнего концерта

Последнее выступление группировки «Ленинград» состоится 31 декабря 2019 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил концертный директор коллектива Дмитрий Гугучкин. Он сделал акцент на том, что выступление, состоявшееся 12 октября в Санкт-Петербурге, не стало последним, как считали многие.

Гугучкин пояснил, что упомянутое шоу стало последним в «Стадионном туре», но не поставило точку на «Ленинграде» – ноябрь и декабрь у группировки уже расписаны.

Добавим, Сергей Шнуров с коллективом выступят в Москве 30 декабря, в 31 числа даст последний концерт — в Санкт-Петербурге. Цены на билеты будут начинаться от 20 тыс. рублей в столице, и от 120 тыс. рублей в Санкт-Петербурге – во столько оценивается возможность встретить Новый год в компании артиста.