«Ленинград» определился с датой последнего концерта
Последнее выступление группировки «Ленинград» состоится 31 декабря 2019 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил концертный директор коллектива Дмитрий Гугучкин. Он сделал акцент на том, что выступление, состоявшееся 12 октября в Санкт-Петербурге, не стало последним, как считали многие.
Гугучкин пояснил, что упомянутое шоу стало последним в «Стадионном туре», но не поставило точку на «Ленинграде» – ноябрь и декабрь у группировки уже расписаны.
Добавим, Сергей Шнуров с коллективом выступят в Москве 30 декабря, в 31 числа даст последний концерт — в Санкт-Петербурге. Цены на билеты будут начинаться от 20 тыс. рублей в столице, и от 120 тыс. рублей в Санкт-Петербурге – во столько оценивается возможность встретить Новый год в компании артиста.
Ранее НСН писала, что музыкант Сергей Шнуров рассказал о том, чем займется после окончания прощального тура группировки «Ленинград». Он сообщил, что давать публичных концертов больше не будет. При этом он подчеркнул, что всегда найдет, чем заняться. В частности, он напомнил, что в мире не прочитано и не написано много книг.
В марте этого года стало известно, что «Стадионный тур» коллектива в 2019 году будет последним.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Двойное заказное убийство в Москве встряхнуло Телеграм
- В Совфеде рассказали о признании физических лиц иноагентами
- В больнице скончался один из раненных в бойне в Забайкалье солдат
- Для остановки изменения климата каждый должен сажать по 10 деревьев в год
- «Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО