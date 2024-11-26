Лана Дель Рей выпустит десятый альбом в следующем году
26 ноября 202408:30
Американская певица Лана Дель Рей анонсировала выход десятого альбома под названием «The Right Person Will Stay». Об этом сообщила сама артистка.
Ранее певица сообщала, что ее десятый альбом будет носить название «Lasso». Релиз намечен на май следующего года.
Альбом запишут в духе кантри. В записи пластинки примут участие давний соавтор певицы Джек Антонофф и кантри-музыкант Люк Лэрд.
Ранее сооснователь рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что коллектив готовит альбом и тур по случаю своего 40-летия в 2025 году, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru