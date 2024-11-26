Лана Дель Рей выпустит десятый альбом в следующем году

Ранее певица сообщала, что ее десятый альбом будет носить название «Lasso». Релиз намечен на май следующего года.

Альбом запишут в духе кантри. В записи пластинки примут участие давний соавтор певицы Джек Антонофф и кантри-музыкант Люк Лэрд.

Ранее сооснователь рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что коллектив готовит альбом и тур по случаю своего 40-летия в 2025 году, напоминает RT.

