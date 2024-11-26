Лана Дель Рей выпустит десятый альбом в следующем году

Американская певица Лана Дель Рей анонсировала выход десятого альбома под названием «The Right Person Will Stay». Об этом сообщила сама артистка.

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Ранее певица сообщала, что ее десятый альбом будет носить название «Lasso». Релиз намечен на май следующего года.

Альбом запишут в духе кантри. В записи пластинки примут участие давний соавтор певицы Джек Антонофф и кантри-музыкант Люк Лэрд.

Ранее сооснователь рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что коллектив готовит альбом и тур по случаю своего 40-летия в 2025 году, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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