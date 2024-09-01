СМИ: группа «Сплин» потерпела убытки в 24 млн рублей
Российская рок-группа «Сплин» завершила 2023 год с убытками в размере более 24 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, прошлый год группа завершила с убытком в размере 24,5 миллиона рублей. Проблемы начались после выступления коллектива на фестивале «Чернозем» в августе 2022 года, во время которого солист Александр Васильев высказался против спецоперации на Украине.
Издание отмечает, что таких плохих финансовых результатов у группы не было даже в годы пандемии коронавируса. Тогда «Сплин» зарабатывал по 100-150 миллионов рублей.
Ранее газета «Комсомольская правда» сообщила, что на выступление «Сплина» в Лондоне раскупили только дешевые билеты, передает «Радиоточка НСН».
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