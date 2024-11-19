Композитор Дунаевский проиграл суд с производителем молока «33 коровы»

По его словам, это произошло из-за того, что сам он не зарегистрировал торговую марку вовремя.

«Судья так объяснил: 33 — это цифра. «Коровы» — слово. Мелодии нет — значит, это не марка, не бренд», - рассказал композитор.

Дунаевский добавил, что на следующий день после суда получил от производителя некую компенсацию - коробку с молочными продуктами «33 коровы», в которой кроме молока были масло, сметана, кефир и прочее.

Ранее модель-косплеер и фотограф Олеся Кузнецова из Санкт-Петербурга заявила, что третий год судится с киностудией Disney (США) из-за якобы кражи образа феи Малефисенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

