Композитор Дунаевский проиграл суд с производителем молока «33 коровы»
Российский композитор Максим Дунаевский в интервью «Вечерней Москве» заявил, что судился с производителем молочных продуктов «33 коровы», но проиграл.
По его словам, это произошло из-за того, что сам он не зарегистрировал торговую марку вовремя.
«Судья так объяснил: 33 — это цифра. «Коровы» — слово. Мелодии нет — значит, это не марка, не бренд», - рассказал композитор.
Дунаевский добавил, что на следующий день после суда получил от производителя некую компенсацию - коробку с молочными продуктами «33 коровы», в которой кроме молока были масло, сметана, кефир и прочее.
Ранее модель-косплеер и фотограф Олеся Кузнецова из Санкт-Петербурга заявила, что третий год судится с киностудией Disney (США) из-за якобы кражи образа феи Малефисенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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