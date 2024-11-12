Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа
Американские рокеры The White Stripes отозвали свой иск против победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает USA Today.
Джек и Мег Уайты обратились в суд после того, как сотрудница выборного штаба Трампа опубликовала видео, в котором политик поднимается в самолёт под звуки песни «Seven Nation Army».
Как пишет USA Today, музыканты, обвинившие Трампа и его подчинённую в незаконном использовании их произведения, в итоге отозвали свой иск.
Ранее Трамп проиграл судебный процесс по делу об использовании песни Эдди Гранта «Electric Avenue» без разрешения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru