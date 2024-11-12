Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа

Американские рокеры The White Stripes отозвали свой иск против победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает USA Today.

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Джек и Мег Уайты обратились в суд после того, как сотрудница выборного штаба Трампа опубликовала видео, в котором политик поднимается в самолёт под звуки песни «Seven Nation Army».

Как пишет USA Today, музыканты, обвинившие Трампа и его подчинённую в незаконном использовании их произведения, в итоге отозвали свой иск.

Ранее Трамп проиграл судебный процесс по делу об использовании песни Эдди Гранта «Electric Avenue» без разрешения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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