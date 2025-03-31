Итальянская певица Wiwo представила клип «Посмотри в глаза» с участием Zivert

Итальянская певица Wiwo, известная по коллаборациям с российскими артистами, представила 31 марта клип на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза» с участием Zivert.

Как сообщили НСН в пресс-службе Wiwo, это дебютное видео певицы. Итальянка стала сценаристом и режиссером клипа, а продюсером выступила Zivert. Песня исполнена на итальянском языке, а все события происходят «в атмосфере лампового вайба и кассетных магнитофонов» 1980-х.

«Мечтала поработать вместе!»: Итальянская певица Wiwo о дуэте с Uma2rman

Ранее сообщалось, что Wiwo вместе с группой «Uma2rman» выпустила итальянскую версию песни «Проститься». 31 декабря 2024 года состоялась премьера фильма «Небриллиантовая рука», в котором Wiwo вместе с Димой Биланом, Bearwolf и другими исполнителями исполнила хит Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».

Wiwo ранее рассказывала «Радиоточке НСН», как родилась идея ее сотрудничества с группой «Uma2rman».

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ФОТО: пресс-служба Wiwo
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