Итальянская певица Wiwo представила клип «Посмотри в глаза» с участием Zivert

Ранее сообщалось, что Wiwo вместе с группой «Uma2rman» выпустила итальянскую версию песни «Проститься». 31 декабря 2024 года состоялась премьера фильма «Небриллиантовая рука», в котором Wiwo вместе с Димой Биланом, Bearwolf и другими исполнителями исполнила хит Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».

Wiwo ранее рассказывала «Радиоточке НСН», как родилась идея ее сотрудничества с группой «Uma2rman».

